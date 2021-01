Greta Thunberg, despre summitul One Planet: un simplu ''bla bla''

Summitul One Planet dedicat biodiversitatii, inceput luni la Paris, dar care se desfasoara in mare masura online, este criticat de activista ecologista suedeza Greta Thunberg, care l-a descris drept un simplu ''bla bla'', relateaza agentia DPA.



''LIVE de la #OnePlanetSummit din Paris: Bla bla natura Bla bla importanta Bla bla ambitii Bla bla investitii verzi Bla bla mare oportunitate Bla bla crestere ecologica Bla bla zero emisii nete Bla bla intensificati-va actiunile Bla bla speranta Bla bla bla ... blocati in decenii de si mai multa distrugere'',…