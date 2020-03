Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg, care urma sa participe vineri si sambata la manifestatii pentru clima in Franta, organizate inaintea alegerilor municipale, nu va fi prezenta "din cauza unor probleme familiale", a anuntat ea marti pe Twitter, relateaza AFP. "Nu voi putea participa la manifestatiile de la Grenoble si Paris vineri si sambata (13 si 14 martie) din motive familiale", a scris adolescenta de 17 ani. "Sper sa ma intorc in Franta cat mai curand posibil", a mai spus Greta. Manifestatiile planificate pentru 13 si 14 martie in Franta sunt listate pe site-urile youthforclimate.fr/…