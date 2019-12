Stiri pe aceeasi tema

- Activista adolescenta pentru mediu Greta Thunberg a revenit vineri dimineata in fata Parlamentului Suediei din Stockholm pentru un nou protest saptamanal - prin care solicita politicienilor locali sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor modificarilor climatice -, dupa un periplu de peste…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarând ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola''. Thunberg a devenit miercuri laureata acestei distinctii anuale onorifice…

- Activista suedeza Greta Thunberg, care a ajuns cu trenul la Madrid, locul de desfasurare al conferintei ONU privind combaterea schimbarii climatice si unde este asteptat sa se desfasoare un amplu mars in a doua parte a zilei de vineri, a scris pe Twitter ''este minunat ca sunt in Spania!'', potrivit…

- Criticii au spus despre activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg ca este instabila, isterica și bolnava mintal. Adolescenta nominalizata la Premiul Nobel a ținut un discurs apocaliptic la summit-ul pe teme de clima organizat de ONU la New York. Cuvintele ei dure i-au deranjat pe liderii mondiali…

- Discursul Gretei Thunberg de la Adunarea ONU de la New York, devenit faimos in randul oamenilor a devenit recent viral in mediul online, dupa ce a fost remixat pe ritmuri de muzica rock. Adolescenta suedeza, Greta Thunberg, ar putea intra saptamana viitoare in istorie pentru ca are șanse foarte…

- In august 2018, Greta Thunberg era o adolescenta de 16 ani care lipsea in fiecare zi de la școala pentru a protesta, de una singura, in fața Parlamentului din Stockholm. Tanara avea mereu cu ea o pancarta pe care scria ”Greva școlara pentru clima” și cerea autoritaților sa ia masuri cu privire la schimbarile…

- Președintele Donald Trump a parut sa o ia peste picior pe activista Greta Thunberg, afirmand pe Twitter despre acesta ca pare o "fata foarte fericita pe care o așteapta un viitor stralucit și extraordinar", relateaza site-ul Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Pare o fata foarte fericita pe care…