- FC Argeș a dat lovitura și la Giurgiu! Alb-violeții s-au impus cu scorul de 2-0, intr-un meci de coșmar pentru Constantin Budescu, eliminat pe finalul partidei. Dupa ce a remizat la Craiova (1-1) și a scos un punct cu FCSB (0-0), FC Argeș a luat trei puncte mari in fața Astrei, dupa golurile reușite…

- In minutul 43, la scorul de 1-1, Dinamo a preluat conducerea in partida cu Gaz Metan, dupa un fault nesemnalizat in prealabil la portarul Pleșca. Detalii despre Dinamo - Gaz Metan, AICI Cornerul executat din partea stanga de Paul Anton a fost respins de Pleșca, in Puljic. ...

- Astra și CS Universitatea Craiova remizat, 1-1, intr-un meci din etapa a 17-a din Liga 1. Toate detaliile despre Astra - Craiova 1-1 Constantin Budescu (31 de ani), mijlocașul ofensiv al Astrei, a a vorbit despre condițiile grele in care s-a desfașurat partida. „Ținand cont ca am luat gol in ultimul…

- In minutul 61, Craiova ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty in partida cu Astra. Toate detaliile despre Astra - Craiova 1-1, AICI In minutul 61, centrarea expediata de Nicușor Bancu din partea stanga a fost oprita cu brațul de David Bruno (foto). „Centralul” partidei, Radu Petrescu, a lasat jocul…

- Dorit de Gigi Becali inapoi la FCSB, mijlocașul ofensiv Constantin Budescu (31 de ani) ar fi foarte aproape sa semneze un nou contract cu actualul club, Astra. Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei, a vorbit despre vedeta echipei antrenate de Eugen Neagoe și a dezvaluit ca Budescu, care mai are…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o apariție publica joi seara, in care a anunțat ce planuri are pentru echipa sa. Printre jucatorii pe care ii vrea se numara și Constantin Budescu (31 de ani), mijlocașul Astrei. Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei, a reacționat prompt dupa anunțul facut de Gigi…

- Eugen Neagoe (53 de ani) e increzator in șansele Astrei de a prinde un loc de play-off. Antrenorul giurgiuvenilor spune ca atmosfera din lot este una speciala și lauda atitudinea lui Constantin Budescu (31 de ani). Eugen Neagoe nu a pierdut vreun meci pe banca Astrei. A luat echipa de pe ultimul loc…

- Dinamo a invins-o pe FC Argeș in deplasare, scor 1-0, intr-un meci din etapa #12. Gazdele meritau sa beneficieze de un penalty in prelungirile partidei. Programul + rezultatele rundei #12 din Liga 1 Toate detaliile despre FC Argeș - Dinamo, AICI In minutul 90+1, Ricardo Grigore a cazut in careul dinamoviștilor…