- Ce trebuie sa știi cand alegi varza? Sa fie bine coapta, indesata, alba și cu foi subțirele (sa-ți fie de folos la sarmale). Iar saramura se pregatește pe cantar: la fiecare 10 litri de apa cate 500 gr de sare grunjoasa, din cea potrivita pentru muraturi. Cureți bine butoiul de varza (il speli și-l…

- Luna octombrie este una dintre cele mai importante luni pentru a pune muraturile de varza in butoi. Temperatura este una ideala, gospodinele avand posibilitatea sa-și pregateasca legumele pentru urmatoarele luni, fara a avea probleme cu fermentarea excesiva. Totuși, precum in toate activitațile de acest…

- Gospodinele au inceput sa umple rafturile cu diverse bunatați pentru iarna. Dintre acestea nu puteau lipsi nici borcanele cu muraturi. O buna parte dintre gospodine prefera sa-i prepare dupa o anumita rețeta bulgareasca. Iata care este ingredientul secret care face ca aceasta rețeta sa fie una deosebita.…

- Cum sezonul in care gospodinele pun muraturi se aproape, exista cateva lucruri de care este bine sa ții cont atunci cand pui muraturi, asta pentru a fi crocante, aromate și pentru a rezista toata iarna.

- Castraveții murați sunt vedetele toamnei. Foarte multe gospodine iși doresc sa obțina castraveți fragezi, acidulați, picanți și savuroși. Pentru a obține acest lucru, o parte dintre acestea fac saramura cu apa minerala. De ce ar trebui sa faci saramura cu apa minerala? Castraveții murați nu lipsesc…

- Iata ce nota autorul despre acest preparat: "Principala conditie a valahului ce pune muraturi si vara: prospetimea. Deci, sa fie castravetii tari, mici, luciosi, sa respire sanatate si tinerete".Ingrediente saramura de castraveți:5 kg castraveciori sare, 2 linguri la 1 litru zeama 2 capatani usturoi marar…

- Este perioada in care gospodinele profita de diferitele tipuri de legume și se pregatesc deja pentru iarna. Majoritatea pun castraveți la borcane, in speranța ca se vor bucura de ei in sezonul rece, dar fac greșeli care strica muraturile. Iata la ce trebuie sa fii atent și ce e de facut pentru o zeama…