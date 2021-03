Investigatia Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, propus de Guvernul Romaniei, a ajuns in faza de consultare publica, iar sansele ca acesta sa fie aprobat in actuala forma sunt nule, sustin reprezentantii Greenpeace Romania, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Organizatia de mediu avertizeaza ca Romania risca penalitati uriase pentru ca nu a prezentat un plan de restructurare si decarbonare bun. "In lipsa unui verdict din partea Comisiei Europene, situatia Complexului Energetic Oltenia este critica. Romania risca penalitati uriase pentru…