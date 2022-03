Grecia restricționează cantitatea de făină şi ulei de floarea soarelui. Cum va funcționa măsura In Grecia, supermarketurile restrictioneaza cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii. Este o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina. In urma unor masuri similare adoptate in Spania si Italia, patru lanturi de supermarketuri din Grecia au limitat saptamana aceasta achizitiile online, si in anumite cazuri cele din magazine, pentru cele doua produse. Cererea pentru unele bunuri a crescut in ultimele saptamani de trei ori, cumparatorii facandu-si provizii, susține secretarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

