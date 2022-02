Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre pasagerii dati disparuti pe feribotul italian la bordul caruia s-a declansat un incendiu in largul insulei grecesti Corfu a fost gasit in viata si evacuat de pe nava, a anuntat duminica Garda de coasta, relateaza AFP. Tanarul, in varsta de 21 de ani si care a declarat ca este originar din…

- 12 membri ai echipajului au fost dati disparuti dupa incendiul care a distrus vineri un feribot in Marea Mediterana, in apropiere de insula Corfu. Numerosi salvatori eleni au fost trimisi la fata locului.

- Un incendiu – din motive inca necunoscute – a izbucnit vineri dimineața la bordul navei de croaziera „Euroferry Olympia” sub pavilion italian, in largul coastelor de nord ale insulei elene Corfu, intre Grecia și Albania, in Marea Ionica. La bord se aflau 239 pasageri plus 51 membri ai echipajului și…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineata pe un feribot in Marea Mediterana, care se afla pe pachebotul Euroferry Olympia. La bord se aflau 288 de persoane. Doar o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit BBC.

- Un hipermarket din orașul Tomsk, Rusia, a fost cuprins de flacari marți. La fața locului au intervenit cateva echipe de salvatori. Ministerul regional pentru Situații de Urgența a raportat ca la fața locului activeaza 24 de unitați de tehnica specializata și 76 de salvatori.

- Noua persoane au fost transportate la spital și 250 au fost evacuate in urma unui incendiu care a avut loc in parcarea unui bloc din Constanța. Parcarea se afla la subsolul cladirii. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale, iar la fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe. Cele noua persoane…

- In aceasta noapte pompierii IGSU au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-un bloc locativ cu 2 nivele pe strada Prieteniei 8 din orașul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:05. Potrivit informațiilor inregistrate, un apartament de la primul etaj a fost cuprins…