- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi seara ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP. Angela Merkel nu a avansat un numar, dar a spus ca initiativa…

- UPDATE, 10 septembrie 2020 – Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care…

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care nu a fost…

- Tabara de refugiati Moria din insula greceasca Lesbos, care adaposteste in prezent aproape 13.000 de migranti, a fost practic distrusa miercuri dimineata de un incendiu care a izbucnit la primele ore ale diminetii in urma unor ciocniri intre migranti, transmite EFE.La ora actuala nu exista…

- Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri in zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa. ‘Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si in interiorul structurii‘, potrivit pompierilor, au condus la evacuarea…