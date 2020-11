Grecia prelungește carantina națională până pe 7 decembrie Grecia prelungește carantina la nivel național pana pe 7 decembrie, avand in vedere creșterea numarului de cazuri de Covid-19. In total, autoritațile elene au inregistrat 97.288 de cazuri și 1.902 de decese, nordul țarii fiind zona cea mai afectata, scrie Reuters. Spitalele funcționeaza la capacitate maxima, dupa cum arata datele furnizate de ministerul sanatații. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

