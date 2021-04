Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati inarmati aflati pe o motocicleta au impuscat mortal vineri un proeminent ziarist grec in apropierea domiciliului acestuia din Atena, a anuntat politia greaca, citata de Reuters si AFP, noteaza Agerpres. George Karaivaz, un ziarist experimentat care lucra pentru postul STAR TV, era binecunoscut…

- Grecia se afla in mijlocul unui scandal de proporții dupa ce in ultimele saptamani au fost denunțate violuri in serie asupra unor minori. Ancheta judiciara declanșata dupa arestarea fostului director artistic al Teatrului national grec, Dimitris Lignadis, urmarit pentru acte de viol, pune presiune pe…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat instituirea unui lockdown total in Atena, pentru a combate cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele saptamani, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Premierul Kyriakos Mitsotakis precizeaza ca masura intra in vigoare din 11…

- Premierul Greciei a anunțat ca s-a luat decizia instituirii unui lockdown total in Atena, dar și in regiunile din jurul Capitalei, pentru a stopa raspandirea cazurilor de coronavirus și pentru a ridica presiunea asupra sistemului sanitar. In urma cu doua saptamani, scolile primare si liceele au fost…

- Guvernul elen a condamnat marți atacurile cu explozibili artizanali de la Atena împotriva unui parlamentar de dreapta și a soției sale, potrivit AFP.„Aceste dispozitive, sticle umplute cu o substanța exploziva, au fost plasate sub cele doua mașini” parcate în fața casei…

- In spațiul public s-a vehiculat ideea conform careia in curand vom putea calatori doar daca am fost vaccinați anti-coronavirus. O propunere in acest sens a fost facuta de Grecia, o țara in care turismul reprezinta un procent semnificativ din PIB. In timp ce președintele roman Klaus Iohannis nu este…