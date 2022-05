Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc luni in sedinta de criza, in contextul in care blocul comunitar se straduieste sa vina cu un raspuns comun la solicitarea Moscovei potrivit careia cumparatorii europeni trebuie sa plateasca in ruble pentru gazele naturale rusesti,…

- „In Donbas, ocupantii fac tot posibilul pentru a elimina orice viata din acest teritoriu. Bombardamentele brutale constante, atacurile rusesti constante asupra infrastructurii si cartierelor rezidentiale sunt dovada faptului ca Rusia vrea ca acest teritoriu sa fie pustiu", a afirmat el intr-un mesaj…

- O treime din gazele exportate de Rusia spre Uniunea Europeana risca sa fie pierdute din cauza razboiului in Ucraina, a declarat sambata Iuri Vitrenko, directorul executiv al grupului public ucrainean Naftogaz, potrivit France Presse.

- Tarile UE au inghetat active rusesti si belaruse in valoare de cel putin 29,5 miliarde de euro in cadrul sanctiunilor adoptate din cauza razboiului din Ucraina, potrivit unui bilant partial anuntat vineri de Comisia Europeana, informeaza Agerpres , care preia AFP. Aceste active includ ambarcatiuni,…

- Rusia devine tot mai izolata pe plan internațional, prin valul de noi sancțiuni decise de comunitatea internaționala. Comisia Europeana a propus un nou set de sancțiuni. Intre altele, navele rusești nu vor mai avea acces in porturile Uniunii Europene.

- Australia a impus o interdictie imediata asupra exporturilor de alumina si minereuri de aluminiu, inclusiv bauxita, catre Rusia, a anuntat duminica guvernul, ca parte a sanctiunilor in curs de aplicare impotriva Moscovei pentru invazia sa in Ucraina.

- Sistemul global de plati interbancare SWIFT a anuntat ca se pregateste sa implementeze in urmatoarele zile noile masuri ale statelor occidentale care vizeaza anumite banci rusesti. Tarile occidentale au adoptat o noua serie de sanctiuni impotriva Moscovei dupa invazia Ucrainei, hotarand in special sa…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma, duminica dimineata, dupa decizia referitoare la eliminarea unor banci rusesti din Sistemul SWIFT, ca ar fi trebuit eliminate toate bancile, iar masurile trebuie implementate urgent de catre toate tarile. ”In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile…