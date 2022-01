Grecia: Certificatul verde digital expiră după şapte luni fără doza booster Certificatul verde sanitar va expira în Grecia dupa sapte luni daca nu include si o doza booster, potrivit unui decret ministerial adoptat luni si care va intra în vigoare la 1 februarie, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

Masura, care pâna acum se aplica doar persoanelor de peste 60 de ani, intentioneaza sa întareasca imunizarea populatiei, într-un moment în care contagierile cu varianta Omicron au atins cifre maxime.

Potrivit Ministerului Sanatatii, masura va fi aplicata tuturor persoanelor de peste 18 ani începând cu 1 februarie.

Sursa articol: hotnews.ro

