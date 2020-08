Grecia: Bilanţul deceselor în urma inundaţiilor de pe insula Evia a crescut la şapte Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au provocat inundatii pe insula greceasca Evia in weekend, au precizat duminica autoritatile, potrivit Reuters. Trei dintre victime, printre care si un bebelus, au fost descoperite in localitatea Politika, iar alte patru, in satul Amfithea si regiunea Bourtzi din centrul insulei Evia, la nord-est de Atena, potrivit departamentului de pompieri. Salvatorii cauta in continuare o alta persoana disparuta. ''Suntem in noroi de la ora sase de dimineata. Nu puteam face nimic, m-am urcat pe masa ca sa ma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

