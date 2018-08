Grecia: Atenţionare de călătorie. Riscul de incendii se menține Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, potrivit Secretariatului General de Protectie Civila, se mentine riscul ridicat de incendii de vegetatie in mai multe regiuni. MAE a transmis vineri seara o actualizare a zonelor cu risc de incendii din Republica Elena, acestea fiind: - insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria);

- insulele din sudul Marii Egee (Cyclades);

- Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros);

- peninsula Attica;

- Peloponez (Corinthia, Argolida).



