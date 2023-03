Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…

- Anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice Crasna (judetul Satu Mare), Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad), Bega (judetul Timis), Timis, Barzava si Moravita (judetele Caras Severin si Timis) se afla sub Cod portocaliu de viituri pana luni, la miezul noptii,

- George Lupu (www.b1tv.ro) Viscolul a provocat mai multe avarii in rețeaua de electricitate din patru județe. E-Distributie Banat a anuntat, sambata seara, ca echipele sale intervin pentru restabilirea in cel mai scurt timp posibil a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, in urma avariilor…

- Echipe ale E-Distribuție Banat intervin pentru restabilirea in cel mai scurt timp posibil a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, in urma avariilor provocate in rețelele electrice din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, pe fondul conditiilor meteo deosebite – cod portocaliu…

- O pista de biciclete cu un traseu care insumeaza 1.729 de kilometri prin judetele Hunedoara, Timis, Arad si Caras-Severin va fi construita printr-un proiect finantat din fonduri europene nerambursabile in valoare de 142,6 milioane de euro, a informat marti Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara. Fii…

- Peste 850 de tone de material antiderapant s-au folosit in cursul nopții la intervențiile de pe drumurile naționale și autostrazile din zona de vest. Au acționat și patrulat 138 de autoutilaje. Carosabilul este umed pe toata rețeaua de drumuri, iar pe alocuri este zapada imbibata cu material antiderapant:…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a anunțat o știre bomba pentru iubitorii plimbarilor pe bicicleta. ”Consiliul Județean Timiș este liderul parteneriatului dintre județele: Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara care tocmai a caștigat o finanțare de 142.642.500 de euro pentru…

