Gravează inovația cu GRAVOTECH Fie ca deții un atelier de producție sau de design, ori te gandești sa deschizi o afacere profitabila in aceste domenii, ai nevoie de tehnologii moderne și inovatoare prin care sa dai viața celor mai indraznețe proiecte, de o calitate superioara. De ce? Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lumea dinamica a productiei industriale, benzile transportoare reprezinta o veriga esentiala in lantul de fabricatie, asigurand un flux constant si eficient al materialelor si produselor. Cu tehnologii in continua evolutie si materiale inovatoare, aceste benzi sunt fundamentale pentru operatiuni…

- Inovația in domeniul auto nu se oprește doar la performanța și design exterior. Store365 ridica standardul in iluminarea auto cu becurile LED H7. Aceste becuri nu sunt doar un accesoriu, ci o componenta esențiala pentru siguranța și estetica oricarui vehicul. Vizitand store365.ro, șoferii descopera…

- Ca o incununare a evenimentelor ce au marcat, in acest an, Centenarul Campusului Universitar, dar și in spiritul tradiției Politehnicii timișorene, de recunoaștere și susținere acordata mereu excelenței in activitatea de predare, in cercetare, in sport, cultura sau in dezvoltarea relației cu mediul…

- Pasionații de gastronomie, studenți și elevi deopotriva, iși vor demonstra talentul in cadrul Concursului Național Studențesc „TRADITIE SI INOVATIE IN ARTA GASTRONOMICA” organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean…

- Alunele cu ulei esențial de dafin este noua inovație la Universitatea „Dunarea de Jos Galați”. Produsul a fost creat de o tanara studenta cu scopul de a prelungi durata de viața a alunelor, care astfel nu mai rancezesc. Alunele cu ulei esențial de dafin urmeaza sa fie brevetate la OSIM.

- Reprezentanții celebrului lanț de magazine au facut un anunț important. Primele zile ale lunii vor da startul unui proiect special, ce va avea un impact major. Afla, din randurile de mai jos, ce se intampla in magazinele Kaufland din Romania incepand din data de 4 octombrie 2023. O campanie speciala…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla in timpul unei plați online la magazinul preferat? Deși pare un proces simplu și rapid care dureaza o secunda, fiecare plata online are nevoie de mai multe componente ca sa funcționeze fara erori.

- Soldații romani care ocupau ceea ce astazi este nordul Bulgariei, de-a lungul Dunarii, se confruntau cu tot felul de revolte impotriva imperiului, dar dupa ce se linișteau se serveau cu un vin rece. Ce ”frigider” foloseau romanii pentru a raci vinul. Inovația de pe vremea Imperiului Roman. Descoperire…