- O femeie in varsta de 69 de ani a condus un autoturism pe DC 66 dinspre Herneacova spre Stanciova, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 24 de ani. Pe langa Poliție, la fața locului s-au deplasat ... The post Grav accident…

- Un accident rutier produs marti dimineata, 5 iulie, pe un drum national din judetul Valcea, intr-o zona in care deseori se produc astfel de evenimente, a necesitat interventia a nu mai putin de sase autospeciale de interventie.

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața, pe DN 15 Reghin - Targu Mureș. Din nefericire, 6 oameni au fost raniti, asta dupa ce microbuzul care ii transporta a intrat intr-un cap de pod și apoi s-a rasturnat. Dintre victime, o persoana este in stare foarte grava. Iata cum s-a intamplat…

- Un accident rutier in care se pare ca sunt implicate doua autovehicule s-a produs, in aceasta seara, pe strada Transilvaniei din Buzau, chiar in fața Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Se pare ca in accident sunt implicate un Opel și un Audi, șoferul primei mașini ramanand incarcerat. Traficul in…

- Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe drumurile din județ. O tanara a fost grav ranita! Traficul a fost blocat in localitatea Capușu Mare in urma coliziunii produse intre un autoturism și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident rutier pe DN 14 B, intre Craciunelul de Jos și Blaj: O persoana a fost ranita. TRAFIC INGREUNAT Accident rutier pe DN 14 B, intre Craciunelul de Jos și Blaj: O persoana a fost ranita. TRAFIC INGREUNAT Traficul rutier este ingreunat pe DN 14 B, intre Craciunelul de Jos și Blaj, din cauza unui…

- Un accident grav s-a produs luni pe un drum european din județul Braila. Doua persoane sunt in stare grava dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit frontal. Traficul auto prin zona este blocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 21 Slobozia Braila, la kilometrul 55 800 de metri, in apropierea localitatii Baraganul, judetul Braila, a avut loc o coliziune frontala intre doua autovehicule.Potrivit primelor date, doua persoane au suferit rani grave…