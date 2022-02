Grav accident rutier în Mehedinți. Toți pasagerii au ajuns la spital In aceasta seara, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs pe raza localitații Cioroboreni din comuna Jiana.In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, patru persoane, trei femei și un barbat, au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ, acestea suferind politraumatisme. Ulterior, toate cele patru victime, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital de catre echipajele medicale SMURD și SAJ.Pompierii mehedințeni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

