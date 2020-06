GRAV accident în Sita. Doi bărbați și-au pierdut viața după ce s-au răsturnat cu tractorul Un grav accident rutier a avut loc in localitatea Sita. Un tractor s-a rasturnat. Doua persoane sunt incarcerate. UPDATE: Cele doua victime incarcerate au fost declarate decedate. Mobilizare de forțe in localitatea Sita unde un tractor cu remorca s-a rasturnat in urma cu scurt timp. Spre locul accidentului s-au indreptat de urgența un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, un echipaj SAJ și SVSU. Din primele informații se pare ca in accident au fost implicate trei persoane. Doua dintre acestea sunt incarcerate. Intervenția este in dinamica.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

