- Barbatul in varsta de 53 de ani lucra miercuri dimineața pentru a repara o antena radio aflata la inalțime. Din pacate in urma impactului medicii de pe ambulanța nu i-au mai putut salva viața. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in localitatea…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea Barzava a murit, luni, dupa ce a cazut de pe o schela amplasata la o inaltime de aproximativ sapte metri, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita.

- Un muncitor la o societate comerciala din judetul Arges a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la inaltime in timp ce incarca cu zahar un utilaj folosit la ambalarea produselor vrac, informeaza News.ro. Muncitorul a murit miercuri dimineata, la locul de munca, o societate comerciala din municipiul…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit concertul artistului The Weeknd in Philadelphia, pe 14 iulie, informeaza News.ro. Potrivit revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, barbatul, in varsta de 32 de ani,…

