Grav ACCIDENT de autocar pe DN1: trei persoane au ajuns la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara luni seara pe un fir alternativ pe DN 1 Fagaras-Codlea in urma unui accident intre un autocar si un autoturism, trei persoane fiind ranite, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- Politistii prahoveni si cei de la Directia de Operatiuni Speciale au efectuat joi perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul in cauza fiind estimat la peste sapte milioane lei, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Perchezitiile…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Brasov, Gabriela Dinu, a declarat ca altercatia a avut loc intre mai multe persoane de etnie roma, pe strada Pajistei, din municipiul Sacele. Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca a fost o bataie intre mai multi vecini, unii dintre…

- Sapte persoane au fost ranite intr un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Timis, Aurora Voicila. Potrivit…

- Noua persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj in urma perchezitiilor efectuate miercuri in mai multe judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Update: Una dintre femeile grav ranite in accident a murit la spital. Aceasta avea doar 24 de ani și se afla la volan cand s-a intamplat totul. Pe scaunul din dreapta era mama ei, cea de-a doua femeie care a fost dusa la același spital și care este in continuare in coma. Medicii sunt rezervați…

- O persoana a ajuns la spital in stare grava si doua persoane au fost ranite usor, in urma accidentului rutier produs joi seara, pe E 60, in localitatea Cipau, in care au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, un autotrailer care transporta doua masini si un autoturism, conform Agerpres.Potrivit…