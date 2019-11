Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pentru #MaratonulLuiNiculae Beraria H a pregatit o serie de preprate culinare speciale pentru invitații lui Niculae: Andreea Esca, Alexia Eram, Moise Guran, Ana Baniciu, Antonia, INNA, Alexandra Stan, Manuel Riva, Raluka, Killa Fonic, Florian Rus, Liviu Teodorescu, Noaptea Tarziu, Alina…

- Convocat din nou la echipa naționala a Romaniei de selecționerul Cosmin Contra, Alexandru Mitrița a oferit un interviu pe site-ul Federației, in care a vorbit despre viața in SUA, cum sunt antrenamentele și cum s-a adaptat dupa zborul extrem de lung pana la București, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Cantaretul Smiley a confirmat ca are o relatie cu prezentatoarea TV Gina Pistol, fiind pentru prima data cand unul dintre cei doi vorbeste deschis despre acest lucru, chiar daca sunt impreuna deja de cativa ani.

- Alexandra Stan, cunoscuta pentru prima data de publicul larg cu piesa „Mr. Saxobeat” a vorbit pentru prima data agresiunile pe care le-a suportat acum șase ani. Intervievata de ȘtirileProTV.ro, Alexandra Stan povestește despre modul in care era tratata de staff-ul ei: „Mi-am luat contractul m-am dus…

- O stire de ieri ne spunea ca cei de la Compania Apa Brasov vor creste pretul metrului cub de apa pana la 7.31 lei pe metru cub, din cauza cresterii inflatiei si a creditului pe care-l au in derulare. Toate bune si frumoase dar nu au vorbit deloc despre eficientizare. Nu au vorbit nimic despre salariile…

- Cazul crimelor de la Caracal devine tot mai complicat dupa anchetatorii au descoperit doi martori cheie in privința faptelor comise de Gheorghe Dinca! Unul dintre ei a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat și poate schimba complet cursul anchetei!

- Justin Biber a povestit luni, intr-o lunga postare pe Instagram, despre cat de dificila a devenit viata sa dupa ce a cunoscut faima la o varsta frageda, scrie Adevarul.ro. „La 19 ani, am inceput sa iau droguri si sa fiu abuziv cu femeile din viata mea. Am devenit resentimentar, lipsit de respect fata…

- Mihai Neșu a participat alaturi de 200 de tineri la Intalnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova ce a avut loc in acest an la Iași. Mihai n-a putut ajunge de la Oradea la Iași, dar a acceptat sa le vorbeasca tinerilor prin intermediul Skype "Eu am cunoscut Ortodoxia și am inceput sa ma aproprii de Dumnezeu…