Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) romanești vor putea obține granturi pentru investiții, in valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de euro prin doua masuri de ajutoare, prevazute in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, in anumite condiții, conform Ordonanței de urgența 82/2022, publicate de Guvern, luni, in Monitorul Oficial.