- Un nou apel de finantare este lansat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027. Cu un buget de peste 80 milioane euro disponibili, se pot finanta intreprinderile ce depun solicitare de finantare in…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada 24 august, ora 12:00 - 25 august, ora 8:00, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, in judetele: Harghita, Mures, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu cod galben…

- In perioada ianuarie-iunie 2023, la nivel național, județul Brașov a fost pe locul II la turism, referitor la numarul de sosiri, cu ponderea de 11,9%. In același interval, fața de aceeași luna a anului anterior, numarul de sosiri ale turiștilor, in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare…

- ADR CENTRU LANSEAZA PRIMUL DINTRE APELURILE DE PROIECTE DESTINATE REVITALIZARII TURISMULUI REGIONAL, FINANTATE PRIN PROGRAMUL ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027 In calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru lanseaza apelul…

- Salvatorii bistrițeni sunt dedicați și dau tot ce au mai bun cand vine vorba de a ajuta pe alții. Și o fac chiar daca sunt voluntari. Au demonstrat profesionalismul la Concursurile interjudețene, unde SVSU Șieuț și cei din Lunca Ilvei au luat locuri fruntașe. La finalul saptamanii trecute au avut loc…

- Microintreprinderile aflate in stadiu de startup sau scale-up, din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Centru, vor putea obține noi granturi de cate 25.000-200.000 de euro, pentru afaceri de IT, cazare, spalatorii și service-uri auto, cabinete medicale și alte activitați, printr-o noua linie de…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Centru vor putea obține noi granturi de cate 15.000-200.000 EUR pentru a-și cumpara laptopuri și alte echipamente IT, softuri sau cursuri TIC pentru angajați, printr-o noua schema de digitalizare a IMM, in cadrul Programului…