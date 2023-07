Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Centru vor putea obține noi granturi de cate 15.000-200.000 EUR pentru a-și cumpara laptopuri și alte echipamente IT, softuri sau cursuri TIC pentru angajați, printr-o noua schema de digitalizare a IMM, in cadrul Programului…

- Toate județele din regiunea Centru, formata din Alba, Covasna, Mureș, Brașov, Harghita și Sibiu, au o rata a mortalitații infantile, pentru anul 2021 (cele mai recente date disponibile), mai mare decat media pe țara.

- · Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 are un nou website! Fie ca doriti noutati despre liniile de finantare ce se vor derula prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, fie ca aveti intrebari despre cine, cum si cand poate depune proiect spre finantare pe acest program, noul website dedicat…