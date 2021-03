Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata H.E.R. a castigat premiul pentru piesa anului cu melodia "I Can't Breathe", duminica seara, in cadrul celei de-a 63-a gale a premiilor Grammy, transmite EFE preluat de agerpres. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident de…

- Fiona Apple si formatia californiana Body Count s-au impus la categoriile de interpretare rock si metal din cadrul celei de-a 63-a gale a premiilor Grammy, desfasurate duminica seara la Los Angeles. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie…

- Justin Bieber a castigat duminica seara un premiu Grammy la categoria cea mai buna interpretare a unei piese country pentru un duo/formatie, pentru colaborarea cu duetul Dan + Shay la piesa "10,000 Hours", transmite DPA. Starul de origine canadiana, in varsta de 27 de ani, a…

- Starul britanic Harry Styles a castigat duminica seara primul sau premiu Grammy din cariera, reusind sa se impuna la categoria de interpretare pop solo cu piesa "Watermelon Sugar", transmite Reuters. La aceasta categoria au mai fost nominalizati Taylor Swift, Dua Lipa, Billie…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise duminica in Myanmar in timpul unor noi manifestatii impotriva juntei militare instalate la putere printr-o lovitura de stat, acesta fiind cel mai grav bilant al victimelor de la declansarea acestor proteste la inceputul lunii februarie, transmite AFP. Citește…

- Dupa ce Gabriel Liiceanu l-a atacat dur pe Mircea Dinescu intr-un text publicat in urma cu cateva zile, intitulat „Un pedagog valah”, unde il descrie drept „un disident care se lafaie intr-un comportament de puslama ordinara”, numindu-l „scandalagiu, vedeta, mitocan, poftangiu, un claun isteric locuit…

- Fost ministru al Culturii și ambasador, Theodor Paleologu ia atitudine in conflictul izbucnit intre Gabriel Liiceanu și Mircea Dinescu. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama ordinara’„Pamfletul vitriolant al lui Gabriel Liiceanu la adresa lui Mircea Dinescu reprezinta…

- Scandal mare in showbizul romanesc. Gabriel Liiceanu ii aduce acuzații grave lui Mircea Dinescu, dupa ce faimosul scriitor a comentat despre scrisoarea Anei Blandiana. Reacția fondatorului editurii Humanitas a fost una exploziva. Ce mesaj i-a transmis lui Dinescu. Mircea Dinescu, tarat in scandal dupa…