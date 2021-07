Grămezi de pești morți plutesc pe canalul Bega. Explicația venită de la Apele Române Sute de pești morți plutesc de aproape o saptamana pe canalul Bega, in județul Timiș. Oamenii care au semnalat problema dau vina pe poluarea de la fermele de porci din zona, dar reprezentanții Administrației Apele Banat spun ca situația este o consecința a unor fenomene naturale, respectiv de caldura excesiva și de ploile abundente, potrivit Adevarul . Peștii au fost gasiți in zona Utvin, de langa Timișoara, de catre mai mulți cetațeni. Administrația Apele Banat au anunțat ca la Sanmartin a fost montat un baraj plutitor pentru ca peștii sa nu ajunga in Serbia. ”A fost saptamana trecuta o situatie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

