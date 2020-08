Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 aug – Sputnik. Gradinițele private iși pot relua activitatea de luni, 17 august. © Sputnik / AFK SistemaRusia: Vaccinul impotriva coronavirusului a fost lansat in producție Decizia a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica intr-o ședința de sambata,…

- Gradinitele isi vor relua activitatea etapizat, cu un numar mai mic de copii si cu un program mai scurt. Initial vor reveni copiii din grupele pregatitoare, iar ulterior, in functie de evolutia situatiei epidemiologice, treptat vor fi admisi si copiii de varste mai mici.

- Peste 120 de gradinițe din Chișinau au fost asigurate cu bunuri materiale precum dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, termometre infraroșu, lămpi antibacteriene, inventar moale, uscătoare pentru mâini, măști de protecție pentru angajații. Se întâmpla în…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca nu se pot deschide cresele, gradinitele si afterschoolurile, asa cum se anuntase vineri, pentru ca normele de aplicare privind masurile de protectie impotriva raspandirii coronavirusului nu au fost finalizate.

- CHIȘINAU, 8 iun - Sputnik. In contextul amanarii Paștelui Blajinilor, care urma sa fie praznuit pe 28 aprilie, pomenirea morților in cimitire se face astazi, 8 iunie, aceasta zi fiind declarata libera. © Photo : Faebook / Igor DodonDe ce Dodon are o alta abordare a relației cu creștinii decat cea…

- Redeschiderea gradinițelor este prematura. Acestea iși vor putea relua activitatea doar atunci cand se va inregistra o micșorare a numarului de imbolnaviri cu COVID-19 in Republica Moldova.

- Copiii din R. Moldova ar putea sa nu revina in curind la gradinițe. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației, Igor Șarov. Astazi, 27 mai, ministrul Șarov a avut o ședința de lucru cu reprezentanții Primariei Chișinau și ai Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP), unde s-a discutat despre…

- Muzeele și bibliotecile iși vor relua activitatea incepind cu data de intii iunie. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. Totuși, potrivit documentului, unitațile de alimentație publica iși vor relua activitatea incepind cu data de 15 iunie, continuind…