Gradinita P.P. “Luminita cu sediul in comuna Lumina angajeaza ingrijitor

HAOS in intersectia de la Nord. Nu functioneaza semafoarele, soferii, calare unii peste altii

Traficul in intersectia de la McDonald's Nord Ploiesti a fost dat peste cap, vineri, in jurul orei 15:30, din cauza unei disfunctii a semafoarelor din zona. Zeci de autoturisme au format un ambuteiaj in intersectie… [citeste mai departe]