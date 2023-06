Grădinița distrusă de ape Imagini de groaza: Viitura a distrus o gradinița, jucariile copiilor au fost luate de ape. Dezastrul lasat in urma de furia apelor in comuna Ighiu din județul Alba este evalut de autoritați. Printre „victime” este și gradinița din satul Ighiel, unde apa a intrat direct prin tavan. Un video in care se va distrugerile cauzate la gradinița din satul Ighiel a fost postat pe rețele de socializare. Potrivit primarului din Ighiu, Traian Rusu, apa a venit puternic de pe deal și a intrat direct in acoperișul gradiniței, anunța adevarul.ro. In video se poate observa cum apa curge in cantitați mari prin… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

