- Gradina Botanica „Alexandru Borza” a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va redeschide la finalul acestei saptamani sectorul amenajat special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care vor putea atinge plantele și vor putea citi in sistem Braille descrierea acestora. Deschiderea și…

- Metrorex anunta, luni, ca a receptionat lucrarile de dotare a tuturor celor 63 de statii de metrou cu elemente de semnalistica si panouri de informare Braille dedicate persoanelor cu deficiente de vedere. Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru…

- Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere”, au fost instalate elemente din otel inoxidabil in zona acceselor, pasajelor, vestibulelor, scarilor fixe si a peroanelor, pentru a ghida persoanele cu deficiente de…

- Poliția Locala din Cluj-Napoca pare ca a trecut la fapte și a inceput sa amendeze șoferii care parcheaza fara pic de rușine pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați. In fiecare zi vedem șoferi care iși parcheaza mașinile de lux pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați din centrul comercial…