Grădina Botanică Bucov are seră ecologică interactivă Recent, la Gradina Botanica de la Bucov a avut loc inaugurarea serei ecologice interactive, care a fost realizata de catre Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova ca urmare a caștigarii unui concurs de proiecte finanțat de catre companie care iși desfașoara activitatea in Ploiești. Aceasta sera-școala este un nou punct de atracție din Gradina Botanica, mai ales pentru copiii care doresc sa patrunda in tainele din lumea minunata a florilor. Astfel ca, la prima lecție demonstrativa realizata in incinta acestui nou obiectiv au participat elevii clasei a III-a de la Școala Gimnaziala “Grigore… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

