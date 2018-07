Stiri pe aceeasi tema

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit marti noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din 8 locatii, respectiv Lipanesti, Ploiesti, Strejnic, Zalhana, Baicoi, Plopeni, Barcanesti si Brazi acestea fiind inundate…

- Pompierii de la Detașamentul Caracal și Garda Vișina, cu doua motopompe, acționeaza in comuna Ianca, pentru evacuarea apei din șase gospodarii. Apa provine din precipitații și a afectat locuințele și anexele gospodarești.

- Zeci de gospodarii au fost afectate de inundații la Șona astazi, in urma ploilor torențiale, in localitatea Șona, din județul Alba, apa a navalit pur și simplu dintr-odata. A venit un puhoi de apa cu putere, de un metru inalțime. Apa a intrat in curți, in case, animalele iși tineau capul deasupra apei,…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de COD PORTOCALIU pentru județul Alba. Sunt asteptate ploi abundente in perioada 8 iulie ora 16.00 – 10 iulie, ora 21.00 In intervalul menționat, in județul Alba vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial.…

- Subsolul Spitalului din Zarnesti, precum si un supermarket din localitatea din județul Brașov au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele ore, pompierii intervenind la aceasta ora cu mai multe motopompe pentru evacuara apei. „La spital actionam cu doua motopompe, iar la rampa de alimentare…

- Pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost, in ultimele ore, in alerta maxima, dupa ce Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor emisese o avertizare de Cod Roșu, care a fost valabila pana la miezul acestei nopți. Furtuna care s-a abatut asupra vestului țarii a creat probleme probleme in gospodarii,…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș a intervenit prin Detașamentul de Pompieri... The post Gospodarii inundate in Timiș! Pompierii au fost chemați de urgența! Sunt și copaci cazuți pe carosabil! appeared first on Renasterea banateana…