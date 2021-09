GorjFest are loc la Chișinău și Târgu Jiu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza la Chișinau, in Republica Moldova, cea de a XXXII-a ediție a Festivalului Artelor Vizuale “GORJFEST”. Manifestarea a fost inițiata de Teodor Dadalau și Ion Cepoi in primavara anului 1990, ca Salon Național de Imagini Document (fotografie și film documentar). Deschiderea ediției din acest an va avea loc marți 7 septembrie, la Galeria Artcor din Chișinau, cu vernisarea unei expoziții de pictura, grafica, fotografie și sculptura „Columna neamului romanesc de la Ștefan cel Mare la Constantin Brancuși”. Expoziția… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tractoarele romanești s-au impus atat in țara, cat și peste hotare.In 1965, tractorul romanesc caștiga medalia de aur la targul internațional din Germania de Est.Atat de mandri erau comuniștii de realizarile tractorului brașovean, incat l-au inscripționat pe timbre și bancnote.Doar tractorul romanesc…

- Angela Gheorghiu, una dintre cele mai renumite cantarețe de opera din lume, traiește de o buna perioada de timp o poveste de dragoste cu Mihai Ciortea. Cei doi s-au bucurat impreuna cu familia de o vacanța departe de Romania. Soprana și iubitul mai tanar cu 22 de ani decat ea au calatorit in Elveția.…

- Producatorul de materiale de constructii CRH Romania, cu activitati in productia de ciment, agregate si betoane, a anuntat in aprilie ca se va numi Romcim. “Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care ROMCIM SA intentioneaza sa preia compania Euroagregate SRL, precum si activitatile firmelor…

- Plosnitele dantelate, aduse accidental in Europa, nu au niciun dusman natural si sunt imune la substantele chimice. In plus, inmultirea plosnitelor dantelate nu poate fi stopata, atentioneaza biologii, potrivit Antena3. Plosnitele dantelate provin din America de Nord si au ajuns pe…

- Maria Bieșu s-a nascut la 3 august 1935 in satul Volontir din județul Cetatea Alba, Romania, azi satul Volontiri, raionul Ștefan Voda in familia lui Luca și Tatianei Bieșu, de la care a și moștenit talentul sau. Titlul de „Cea mai buna Cio-Cio-san” la Concursul Internațional Miura Tomaki de la Tokio,…

- ​ Cercetatorii în securitate informatica de la Bitdefender au depistat o campanie ampla de e-mail-uri de șantaj care pacalesc țintele ca atacatorii ar avea acces la toate conturile și ar deține imagini compromițatoare despre activitatea lor online. Similar cu alte campanii de șantaj identificate…

- Pe langa tantari, capuse si sobolani, romanii sunt haituiti de inca o insecta. Este vorba despre tigrul platanului, care a invadat mai multe orase din Romania. Intepatura acesteia este extrem de dureroasa si poate provoca alergii. Tigrul platanului (Corythucha ciliata) este o insecta minuscula, originara…

- Autoritatile iesene sustin ca deschiderea zborurilor Iasi-Frankfurt este o veste mult asteptata de ieseni, fiind o destinatie dorita si de oamenii de afaceri din zona. Sefi ai aeroportului din Iasi si ai Consiliului Judetean, oficiali ai companiei aeriene Lufthansa, dar si reprezentanti ai mediului…