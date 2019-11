Gorj: Tânăr, prins la volanul unei mașini, beat și fără permis auto Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au depistat marți dimineața un tanar, de 21 de ani, din comuna Peștișani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 D, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca autoturismul i-ar fi fost incredințat tanarului, pentru a fi condus, de catre un alt tanar, de 19 ani, din orașul Baia de Arama, județul Mehedinți. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,41 mg alcool pur in aerul expirat. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

