Gorj: Poliția Locală ridică de pe străzi persoanele fără adăpost Poliția Locala Targu Jiu a intensificat in ultimele zile acțiunile de ridicare de pe strazi a persoanelor fara adapost sau care practica cerșetoria. In fiecare saptamana sunt identificate pe strazile din municipiul Targu Jiu 4 – 5 persoane fara locuința și care aleg sa se adaposteasca in diferite zone publice de pe raza municipiului. Sunt vizate zonele folosite de regula ce cei care nu au unde sa stea și ajung in diferite spații, precum Gara din Targu Jiu. 1 de 3 Dat fiind faptul ca sistemul de incalzire al Garii este inca funcțional, de acest lucru profita cetațenii respectivi și persoanele care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 414 locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt disponibile 318 joburi, iar pentru persoanele necalificate sunt disponibile 46 de locuri.…

- Un numar de 414 locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt disponibile 318 joburi, iar pentru persoanele necalificate sunt disponibile 46 de locuri.…

- AloShop este un brand 100% romanesc și a fost lansat in luna septembrie 2014. Mereu inovator si anticipand cerintele pietei, AloShop tine cont de modificarile aparute in rutina zilnica si vine in intampinarea nevoilor consumatorilor cu produse originale, special concepute pentru a le usura acestora…

- Doua instituții publice din județul Gorj se confrunta cu deficit de personal. Din cauza legislației care limiteaza sau a stopat angajarile in sectorul public pana la finalul anului 2022 o serie de instituții au acum deficit de personal. Este vorba de Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor…

- Primaria Targu Jiu și-a propus sa continue lucrarile pe Calea Eroilor. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Bogdan Bejinaru, se are in vedere tronsonul dintre Biserica „Sfinții Apostoli” și Parcul „Coloanei Fara Sfarșit”. Edilii vor ca dupa ce vor fi gata lucrarile pe primul tronson sa fie demarate…

- Uleiul de primula extras din planta Luminița nopții (Oenothera biennis) este o sursa bogata de acizi grași omega-6, precum acidul linoleic și acizii gamma-linolenici. Acidul gamma-linolenic din uleiul de primula se gasește și in coacazul negru și uleiurile de borage. Uleiul de primula este foarte util…

- Persoanele fara adapost din Targu Jiu prefera sa inghețe de frig decat sa se interneze in Casa „Iris”, unde nu au voie sa consume alcool. Consumul de alcool este o problema in randul persoanelor fara adapost, dupa cum a declarat Florin Baluța, șeful Poliției Locale Targu Jiu. De cateva zile, polițiștii…

- In perioada urmatoare vor avea loc pensionari la Poliția Locala Targu Jiu. Un numar de 5 angajați din cadrul Direcției de Poliție Locala Targu Jiu vor dezbraca uniforma de polițist și se vor pensiona, dupa zeci de ani de activitate. Unii sunt lucratori ai Poliției Locale Targu Jiu, inca de la inființare…