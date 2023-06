Gorj: Persoană dispărută la Ciuperceni Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei de 54 de ani, din comuna Ciuperceni.In data de 5 iunie, Daniela Ciobanu a plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit.Semnalmente: inalțime 1,60 metri, aproximativ 80-90 de kilograme, par negru, fața ovala, ochi caprui.Nu se cunosc articolele de vestimentatie purtate de aceasta la momentul plecarii.Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

