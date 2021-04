Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, cu unanimitate de voturi, raport de admitere pentru proiectului de lege prin care agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS, a anuntat senatoarea PNL Alina Gorghiu, una dintre initiatoarele proiectului. Ea a mai…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, cu unanimitate de voturi, raport de admitere pentru proiectului de lege prin care agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS, a anuntat senatoarea PNL Alina Gorghiu. Ea a mai spus ca victimele violentei domestice…

- Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mindruța, considera ca decizia privind demiterea avocatului Traian Andronachi din funcția de manager al Spitalului Municipal Radauți este pur politica și fara nici o legatura cu realitatea. Hotararea de destituire a fost luata de Consiliul de Administrație al Spitalului,…

- In cursul zilei de ieri, 10 martie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati prin plangere cu privire la un conflict intre fiica de 21 de ani si tatal acesteia. Din cercetari s-a stabilit ca in aceeasi zi, in timp ce se aflau in locuinta comuna, barbatul ar fi lovit-o, pe fiica…

- Zeci de oameni protesteaza miercuri, in fața Parlamentului, nemulțumiți de abandonarea proiectului de lege care prevede ca agresorii sa fie monitorizați prin brațari electronice, relateaza Realitatea Plus. Protestul este organizat de comunitatea "Declic". Manifestanții s-au imbracat in negru…

- Proiectul, avizat favorabil și de Comisia juridica din Senat, a primit 84 de voturi ”pentru” și 54 ”impotriva.”La dezbateri, social-democrații au anunțat ca nu susțin desființarea Institutului și au propus schimbarea legislației de funcționare.”Dupa propunerea de vot a unei legi de desfiintare a Institutului…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca dezbaterea si votarea in Senat, luni, a proiectului privind Parchetul European este un „alt exemplu pentru modul responsabil in care se legifereaza in acest mandat in domeniul Justitiei”. „Moment extrem de important in Parlament pentru operationalizarea Parchetului…

- In data de 4 februarie, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor impotriva a 24 de state membre, inclusiv Romania, pentru ca nu au transpus noile norme ale UE in sectorul telecomunicațiilor. modernizeaza cadrul european de reglementare pentru comunicațiile electronice,…