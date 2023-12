Stiri pe aceeasi tema

- ”De la inceputul anului am adus peste 700 de fugari si mai am o veste buna, un nume sonor de fugar, fostul primar al minicipiului Slatina, Minel Florin Prina va fi adus de statul roman inapoi in tara. In urmatoarea saptamana vom avea acest fugat in sistemul penitenciar romanesc”, a declarat Gorghiu.Ministrul…

- Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani in dosarul de coruptie al lui Darius Valcov, va fi extradat in acest an din Italia, au declarat vineri surse guvernamentale pentru Știripesurse.ro.Minel…

- Ionel Arsene, condamnat definitiv pentru corupție și fugit in Italia, va fi extradat in cel mai scurt timp, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Baronul de la Neamț a plecat din țara inainte cu cateva zile ca instanța sa ii dea sentința definitiva, apoi a cerut magistraților din Italia sa nu…

- Curtea de Casatie din Italia a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt Ionel Arsene autoritatilor din Romania, hotararea fiind definitiva, a anuntat sambata ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.