- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca pana la sfarșitul lunii Liviu Dragnea va prezenta OUG de amnistie, precizand ca tema ar trebui introdusa in moțiunea de cenzura pe care liberalii o vor depune."Cine se mai gandește ca in PSD, intre Dragnea și Firea - și lașii din umbra fiecaruia, se da…

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a criticat miercuri atitudinea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, susținand ca nemulțumirile prezentate de aceasta in spațiul public ar fi trebuit discutate in interiorul partidului. Pop ii cere Gabrielei Firea sa argumenteze afirmațiile facute.„Acest…

- Partidul Social Democrat este condus "unic, dictatorial", iar cine indrazneste sa aiba anumite pareri este acuzat ca face parte din statul paralel, ca este An Centenar sau ca nu doreste ordonanta pe amnistie si gratiere, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul general al Capitalei,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dur dupa ce in spațiul public a aparut un video in care prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, confirma ca Liviu Dragnea și Carmen Dan au mințit in legatura cu protestul din 10 august.„Gata. Demisiile lui Dragnea și Dan nu mai sunt suficiente. Apar…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a avut un schimb de replici, miercuri, in plenul Senatului, cu presedintele de sedinta, social-democratul Claudiu Manda, Gorghiu anuntand ca isi rezerva dreptul de a-l actiona in judecata, informeaza agerpres.ro. Disputa a aparut dupa ce senatorul liberal a criticat…