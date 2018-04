Andrei Pavel și Bogdan Stelea s-au duelat la o partida inedita de tenis și fotbal-tenis. Cei doi s-au incalzit pentru Sports Festival. In iunie, la Cluj, "Cneazul" va fi pe teren contra fraților Bryan, in timp ce "Arnold" va incerca sa inchida poarta "Generației de Aur" in marele meci cu legendele Barcelonei. S-au vandut deja 9000 bilete pentru acest eveniment....