Google a anuntat ca va organiza un eveniment pe data de 4 octombrie. Evenimentul va avea in centrul atentiei hardware-ul nou dezvoltat de compania americana. Desi, oficial, nu se mentioneaza exact despre ce produse este vorba, conform istoricului din ultimii ani, sansele ca vedeta evenimentului sa fie noul Pixel 8 sunt foarte mari. Evenimentul va fi intitulat „Made by Google” si va fi organizat, la fel ca anul trecut, in New York City. Tot la fel ca in anii anteriori, acesta va fi transmis direct pe YouTube. Alaturi de noua serie de smartphone-uri Pixel 8, la acest eveniment Google este asteptat…