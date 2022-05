Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla si SpaceX a vandut marti si miercuri aproximativ 4,4 milioane de actiuni ale companiei sale de vehicule electrice. Noile declaratii depuse vineri au aratat vanzari suplimentare de 5,2 milioane de actiuni, efectuate joi. Primele vanzari de actiuni Tesla facute de Musk au fost facute marti,…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- O lichidare a acestor averi ”cleprocratice” ar permite transferarea sumelor obtinute Kievului, ”in vederea compensarii prejudiciului (cauzat Ucrainei) prin agresiunea rusa”, anunta intr-un comunicat Executivul american. Aceasta propunere marcheaza o inasprire a pozitiei Occidentului impotriva Moscovei…

- Tango, super-iahtul oligarhului rus Viktor Vekselberg, a fost confiscat de poliția spaniola și FBI in Mallorca, la cererea autoritaților americane. Oligarhul nascut in Ucraina a incalcat sancțiunile impuse inca din 2018 de Statele Unite și pe cele de luna trecuta. Nava de lux are 78 de metri și este…

- Biroul Federal de Investigatii al SUA (FBI) ofera un sfert de milion de dolari pentru informatii care pot duce la arestarea lui Evgeni Viktorovich Prigojin, supranumit „bucatarul lui Putin”, un oligarh rus acuzat ca a conspirat pentru a frauda alegerile din Statele Unite, se arata intr-o postare pe…

- Statele Unite au aprobat o vanzare de arme in valoare de 100 de milioane de dolari catre Taiwan pentru a ajuta la consolidarea sistemelor de aparare antiracheta ale insulei, o decizie care cel mai probabil va deranja China.