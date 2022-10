Stiri pe aceeasi tema

Ministerul ucrainean al Energiei a decis sa opreasca exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana, in urma atacurilor rusesti cu rachete care au lovit luni dimineata infrastructura energetica din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Uniunea Europeana trebuie sa respinga in continuare "propaganda rusa" legata de exporturile de grau din Ucraina si de sanctiunile UE, a declarat luni seara la New York seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de dpa, scrie Agerpres.

Institutul Francez din Romania a initiat „Musiques Creatives de France", un proiect dedicat creatiei muzicale din Franta de azi, intre 28 septembrie si 15 noiembrie, potrivit news.ro.

Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.

Selectionata Africii de Sud, campioana mondiala en titre, a invins cu scorul de 24-8 (12-3) echipa Australiei, intr-un meci din cadrul puternicului turneu Rugby Championship, disputat sambata la Sydney.

Economia germana, cea mai mare din Europa, a stagnat in trimestrul al doilea, razboiul din Ucraina, cresterea preturilor la energie, pandemia si intreruperile aprovizionarii, aducand-o in pragul recesiunii, potrivit Ministerului german de Finante, transmite Reuters.

Rusia nu este interesata sa opreasca aprovizionarea cu gaze a Europei și este garantul securitații energetice a Europei, a declarat Kremlinul.

Uniunea Europeana cauta volume suplimentare de gaze din Nigeria, in timp ce se pregateste pentru potentiale reduceri ale aprovizionarii din Rusia, a declarat sambata Matthew Baldwin, director general adjunct al departamentului de energie al Comisiei Europene, transmite Reuters.