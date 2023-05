Google revine pe piaţa tabletelor cu Pixel Tablet Pixel Tablet are un ecran LCD de 11 inch cu 2560×1600 pixeli rezolutie si o luminozitate de 500 nits. Noua tableta Google se bazeaza pe Tensor G2, chipset-ul dezvoltat intern si lansat anul trecut. Acesta este sustinut de 8GB memorie RAM si un spatiu de stocare de 128/256GB. Pixel Tablet foloseste pentru alimentare si transfer de date un port USB-C. Aceasta este compatibila Wi-Fi 6 si dispune de patru difuzoare, respectiv trei microfoane. Din dotare mai face parte si camera foto de 8MP de pe spatele tabletei, care nu reprezinta un element esential pentru aceasta categorie de produse. Tot 8MP are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

