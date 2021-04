Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al guvernului chinez de a opri bandurile straine sa mai murdareasca reputatia Chinei, in timp ce utilizatorii de internet au gasit declaratii facute in trecut referitoare la Xinjiang. Presa de stat chineza a criticat miercuri H&M, in legatura…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au convenit sa relanseze dialogul bilateral cu privire la China si sa colaboreze pentru a aborda comportamentul provocator al Rusiei, potrivit unei declaratii comune date publicitatii miercuri, informeaza Reuters. Secretarul de stat al SUA,…

- Avand in vedere rezultatele stuiului, cele doua companii iau in calcul sa ceara autorizarea de urgența a tratamentului in Statele Unite imediat dupa ce acesta va fi finalizat, menționand ca decizia a fost luata la recomandarea unei comisii independente de monitorizare.Astfel, se pare ca tratamentul…

- Facebook a lansat versiunea ”lite” a serviciului sau de partajare de fotografii si videoclipuri Instagram in peste 170 de tari, destinata zonelor rurale si comunitatilor izolate, care nu dispun de acces ultrarapid la internet. „Instagram Lite”, care ocupa doar 2MB (comparativ cu 30 MB in cazul versiunii…

- Miercuri, 24 februarie, autoritatile de la Caracas au decis sa o expulzeze pe Isabel Brilhante Pedrosa ca represalii la o noua serie de sanctiuni decretate de UE impotriva a 19 responsabili si inalti functionari ai guvernului. Diplomata de nationalitate portugheza a primit un termen de 72 de ore pentru…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor putea obține noi finanțari printr-un mecanism UE susținut de gigantul IT Google cu 20,5 milioane de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- UE a contractat 200 de milioane de doze din acest vaccin, cu posibilitatea de a achiziționa alte 200 de milioane. Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson are o eficiența de 66% in prevenirea COVID, rezultat obținut in urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente, și testat…

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…