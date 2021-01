Google aloca 2 mil. euro pentru proiecte caritabile derulate in zece tari, inclusiv in Romania. Valoarea fiecarui grant va fi cuprinsa intre 50.000 si 250.000 de euro Gigantul american Google va aloca doua milioane de euro in granturi pentru organizatii din Romania si alte zece tari din Europa Centrala si de Est (CEE), ce vor fi selectate in cadrul competitiei Google.org Impact Challenge. Potrivit unui comunicat al Google România, pentru obţinerea granturilor, organizaţii non/pro-profit şi instituţii academice din România pot aplica pe pagina proiectului (g.co/ceechallenge)…