Google a blocat anul trecut 100 de milioane de anunţuri false despre COVID-19 Motorul de cautare Google a blocat anul trecut peste 99 de milioane de anunturi legate de COVID-19, in care se facea referire la tratamente ''miraculoaese'', la masti - in perioada cand acestea erau greu de gasit - si inclusiv la vaccinuri care de fapt erau false, potrivit unui raport publicat miercuri de Google Spania, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES. Documentul - denumit ''Securitatea publicitatii 2020'', an considerat de Google o ''proba de incercare'' din cauza pandemiei si numeroaselor procese electorale - subliniaza ca atunci cand survin evenimente mondiale importante… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motorul de cautare Google a blocat anul trecut aproape 100 de milioane de anunțuri legate de Covid, in care se facea referire la tratamente ”miraculoase”, la maști, in perioada in care acestea erau greu de gasit, precum și vaccinuri care erau, de fapt, false, informeaza Agerpres , care citeaza agenția…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 42.699 doze de vaccin. Din totalul dozelor administrate, 34.348 sunt vaccinuri Pfizer, 5.358 AstraZeneca si 2.993 Moderna. CNCAV arata ca 33.722 de persoane au fost vaccinate cu prima doza,…

- Ford Romania anunta vineri atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost 1 litru fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea productiei acestuia in 2012. Potrivit unui comunicat al companiei, motorul EcoBoost 1 litru cu numarul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model Ford…

- Turcia planuieste sa vaccineze 50 de milioane de persoane impotriva COVID-19 pana la toamna, pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, a declarat joi ministrul turc al sanatatii Fahrettin Koca, dupa ce numarul de contaminari zilnice a atins cel mai mare nivel din acest an, informeaza…

- Peste 118 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si mai mult de 2,6 milioane de decese asociate au fost inregistrate in lume, in decurs de un an, de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie. Joi se implineste un an de cand OMS, dupa mai multe intruniri, a anuntat ca epidemia…

- In China au avut loc 80 de arestari la o fabrica despre care se presupune ca realiza vaccinuri false și unde s-au gasit cel puțin 3.000 de doze.De asemenea, trei cetațeni chinezi și un zambian au fost reținuți intr-un depozit din Gauteng, Africa de Sud, unde au fost descoperite fiole care conțineau…

- In China au avut loc 80 de arestari la o fabrica despre care se presupune ca realiza vaccinuri false și unde s-au gasit cel puțin 3.000 de doze.De asemenea, trei cetațeni chinezi și un zambian au fost reținuți intr-un depozit din Gauteng, Africa de Sud, unde au fost descoperite fiole care conțineau…

- Marea cursa de vaccinare anti-Covid-19 este in plina desfasurare pe intreg mapamondul. Milioane de oameni spera ca vaccinul va pune capat pandemiei si vom putea reveni la normalitate. In acelasi timp, multi oameni sunt ambivalenti, deoarece, desi doresc sa se protejeze impotriva infectarii cu SARS-CoV-2,…