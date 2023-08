Stiri pe aceeasi tema

- Goncalo Ramos (22 ani) a fost anunțat oficial ca jucator al celor de la Paris Saint-Germain, conform anunțului facut luni pe rețelele de socializare.Jucatorul de la Benfica a efectuat luni dimineața vizita medicala și va ajunge in Franța sub forma de imprumut pe un an, pentru suma de 20 de milioane…

- Odion Ighalo (34 de ani), fost atacant la Al Hilal, a vorbit despre transferurile de renume realizate de echipele din Arabia Saudita. Fost jucator și la Manchester United, Ighalo a jucat in ultimul an și jumatate la Al Shabab și Al Hilal și a recunoscut ca a facut-o doar pentru bani, acesta fiind și…

- Alin Tosca ii va infrunta pe Cristiano Ronaldo si Karim Benzema in Arabia Saudita! Fundasul roman a semnat pentru echipa de fotbal Al-Riyadh, nou-promovata in prima liga saudita, a anuntat fostul international pe contul sau de Instagram. Alin Tosca (31 ani) a jucat in sezonul trecut la Gaziantep si…

- Suporterii formatiei Real Madrid au primit astazi o veste cat se poate de buna. Mijlocasul Luka Modric si-a prelungit contractul cu inca un sezon. „Real Madrid CF și Luka Modric au convenit sa prelungeasca contractul, care ramane legat de club pana la 30 iunie 2024.Luka Modric s-a alaturat Real Madrid…

- Preliminarii EURO 2024. Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au facut show. Ronaldo a marcat singurul gol al Portugaliei cu Islanda, in timp ce Haaland a reusit o dubla de senzatie. Portugalia a castigat in deplasarea din Islanda, scor 1-0, in timp ce Norvegia s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Ciprului.…

- Chiar daca nu sunt casatoriți, Cristiano Ronaldo (38 de ani) și Georgina Rodriguez (29 de ani) cresc impreuna cinci copii și par foarte legați unul de celalalt. Zvonurile despre o posibila desparțire au fost infirmate categoric de catre jucatorul lui Al-Nassr.

- Lionel Messi a fost nominalizat la titlul de cel mai bun jucator din Ligue 1, dar nu a fost la decernarea premiilor de la Paris, ci la Barcelona, un concert al trupei Coldplay, potrivit news.ro.El a fost inconjurat de prieteni si familie, inclusiv de fosti coechipieri precum Cesc Fabregas. CITESTE…

- Pep Guardiola este in extaz dupa Manchester City – Real Madrid, scor 4-0, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Cetatenii” au obtinut o victorie magistrala si s-au calificat in finala. Se vor lupta pentru marele trofeu cu Inter, care a eliminat-o pe rivala AC Milan. Guardiola a devenit al…